La Virtus batte Monaco 77 a 75. Teodosic pazzesco!

La Virtus senza Weems e Cournooh vince e rimane in testa al girone di Eurocup.

LA GARA:

Nonostante un primo quarto dalle medie a dir poco terrificanti (0/9 da tre per i bianconeri), la Virtus grazie alla buona vena realizzativa sia di Gamble che di Gaines è riuscita a chiudere la prima frazione (eterna a causa di un problema al tabellone elettronico) in vantaggio di due punti (19-17).

Nel secondo quarto le Vu nere hanno provato un mini allungo di 5 punti (27-22). Vantaggio effimero: all’uscita dal time out Monaco ha piazzato un parziale di 9 a 0 andando avanti di tre punti. Solo una bomba di Teodosic ha permesso alla squadra di Djordjevic di rimanere in linea di galleggiamento, andando a riposo sul punteggio di 35 a 35.

Avvio micidiale di secondo tempo da parte di Monaco: dopo appena tre minuti la squadra di Obradovic si porta in vantaggio di 8 lunghezze (38-46). Per una eternità non si segna da ambo le parti. La Virtus si regge unicamente sulle spalle di Ricci: due bombe del giocatore azzurro portano le Vu nere a meno 2 (49-51). Il quarto si chiude con i francesi in vantaggio di 3 punti.

All’inizio dell’ultimo quarto Monaco tocca il massimo vantaggio arrivando a più 10 (50-60). I francesi dominano a rimbalzo, gli extra possessi biancorossi si rivelano dei macigni per la Virtus. Una bomba di Teodosic e una di Filippo Baldi Rossi portano le Vu nere a meno 5 a cinque minuti dal termine. Il PalaDozza si infiamma, gli arbitri fischiano anche i sospiri, Gaines sbaglia due tiri liberi sanguinosi, Teodosic infila la tripla del campione che riporta Bologna a meno due a 2 minuti dalla fine (66-68). Finale al cardiopalma: una tripla di Markovic porta Virtus a più 1. Un tiro libero di Yeguete impatta sul 73 pari. Due tiri liberi di Teodosic (24 punti) portano la Vu 75 a 73 a 5 secondi dalla fine. Sulla rimessa O’Brien pareggia (75-75). A un secondo dalla fine Teodosic mette i due punti che solo un campionissimo come lui può permettersi di realizzare. È finita: la Virtus vince 77 a 75.