La probabile formazione del Bologna in Coppa Italia

Domani il Bologna scenderà in campo al Dall’Ara alle 15 per il match di Coppa Italia contro la Reggina. Sono previste tante rotazioni e avranno spazio giocatori impiegati poco in questo avvio di stagione. Secondo Sportoday, domani ci sarà Da Costa tra i pali e davanti a lui la linea di difesa sarà composta da Mbaye, Tomiyasu, Paz e Denswil. A centrocampo Kingsley, Dominguez e Baldursson, da capire chi agirà più avanzato. Probabilmente l’argentino. In avanti chance per Vignato, Santander e Sansone.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Tomiyasu, Calabresi, Denswil; Kingsley, Baldursson; Vignato, Dominguez, Sansone; Santander.