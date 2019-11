Il Bologna con una nota apparsa sul sito ufficiale riporta la designazione arbitrale per il match di domani sera in casa del Sassuolo. La gara sarà affidata alla direzione di Piccinini di Forlì assistito da Galetto e Caliari, con quarto uomo Fourneau e addetti VAR Rocchi e Cecconi. Prima volta in Serie A per Piccinini con il Bologna, ma in compenso ha diretto una gara del Sassuolo dove i neroverdi ottennero un pareggio.