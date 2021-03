Kickest – Giovani e costo per punto: ecco la situazione del Bologna

Due statistiche molto interessanti pubblicate dal portale Kickest sul campionato di Serie A.

Sono stati analizzati sia il costo per ogni punto di tutte le squadre del campionato e l’utilizzo dei giocatori Under 23. Sul primo fronte, il costo di ogni punto guadagnato dal Bologna in Serie A è 1.72 milioni, mentre chi paga di più è la Juve con 5.24, chi paga meno è il Verona con 0.71.

Ecco la statistica.

Bene invece il Bologna sull’impiego dei giocatori nati dal primo gennaio 1998 in poi. I rossoblù sono secondi in Serie A per percentuale di minutaggio degli Under 23 dietro solo al Milan: rossoneri con 36.01%, rossoblù con 34.71%. Qui sotto tutta la classifica.