Jack Bonora: “Non trasformiamo il campionato in un’agonia. Per rimanere stabilmente nelle prime sette…”

"Lo scudetto del Bologna deve essere sempre il miglior piazzamento possibile, il miglior incasso per la società da reinvestire, e il massimo rispetto per i tifosi che pagano un abbonamento fino a fine stagione. Non si può pensare mai di mollare un campionato a marzo. Intendiamoci, non è che oggi il Bologna ha mollato, ma è chiaro che giovedì è accaduto qualcosa che ti potrebbe portare a mollare perchè l'Europa League adesso fa ovviamente gola. E noi stessi non facciamo processi che avremmo fatto in altri momenti perchè c'è ancora una coppa da giocare. Non vorrei però che tutto questo diventasse una grande giustificazione. Non trasformiamo il campionato in un'agonia. Dobbiamo avere l'intelligenza di onorare il campionato fino all'ultimo. Rimanere costantemente nelle prime sei posizioni in Italia è difficilissimo. E' successo? Ci siamo stati? Abbiamo festeggiato? Benissimo, ma per rimanerci stabilmente probabilmente bisogna mettere più denaro".