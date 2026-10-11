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E' andata bene

Queste le parole di Jack Bonora a Solo Calcio:

"Abbiamo tutti avuto il terrore di vedere il solito film dell'orrore già visto contro Atalanta e Torino. Questa partita contro il Lecce, il Bologna avrebbe anche potuto perderla per tutta una serie di circostanze negative che sono capitate durante l'arco della gara: errore di Pessina clamoroso, e infortunio di Orsolini che ha lasciato la squadra in dieci. Sia bene chiaro, questa partita il Bologna non meritava di perderla, però il rischio c'è stato a causa, ribadisco, di fattori sfavorevoli così come è successo nelle scorse partite. La differenza è che in questa gara alla fine è girato tutto per il verso giusto e dunque è andata molto bene"

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