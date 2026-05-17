Jack Bonora: “Arrivare ottavi in Italia non è sempre scontato. Italiano? Anche lui…”

"Un Bologna che compete e che onora il finale di campionato. Prima della gara col Napoli il mio pensiero era quello che avremmo fatto zero punti, invece i ragazzi di Italiano hanno dimostrato di voler onorare questo campionato andando a vincere al Maradona e facendo una bellissima figura anche oggi pomeriggio a Bergamo. Inter? Il Bologna potrebbe anche fare nove punti contro tre grandi squadre, perchè a questo punto non provarci"