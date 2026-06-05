Italiano vola in Turchia: accordo raggiunto col Besiktas

Chiuse le piste Napoli e Milan, e risolto il contratto con il Bologna, Vincenzo Italiano ha trovato squadra in pochi giorni. Emissari turchi del Besiktas sono arrivati a Roma nei giorni scorsi per incontrare gli agenti dell'allenatore, trovando terreno fertile in una trattativa breve e con una proposta sontuosa di ingaggio da 6 milioni a stagione, secondo Sky Sport. Accordi trovati in poco tempo e Italiano nelle prossime ore è atteso a Istanbul per le firme sul suo nuovo contratto.