Vincenzo Italiano è pronto a ripartire dall'estero, in particolar modo dalla Turchia. Sembrerebbe fatta per l'approdo al Besiktas dell'ex tecnico rossoblù.
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Italiano vola in Turchia: accordo raggiunto col Besiktas
Italiano vicino al Besiktas: accordi raggiunti
Chiuse le piste Napoli e Milan, e risolto il contratto con il Bologna, Vincenzo Italiano ha trovato squadra in pochi giorni. Emissari turchi del Besiktas sono arrivati a Roma nei giorni scorsi per incontrare gli agenti dell'allenatore, trovando terreno fertile in una trattativa breve e con una proposta sontuosa di ingaggio da 6 milioni a stagione, secondo Sky Sport. Accordi trovati in poco tempo e Italiano nelle prossime ore è atteso a Istanbul per le firme sul suo nuovo contratto.
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