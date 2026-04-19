Italiano: “Siamo venuti a Torino senza allenarci. Infortunio Berna? E’ colpa mia”

"Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha avuto la possibilità di preparare bene la partita. Noi siamo scesi venerdì dall'aereo e siamo arrivati qui senza esserci mai allenati. Il gol dopo un minuto ha indirizzato la gara ed eravamo troppo distanti tra i reparti. Nel secondo tempo un pochino meglio. Per noi è stato difficile giocare giovedì e domenica.