tuttobolognaweb news Italiano: “Siamo venuti a Torino senza allenarci. Infortunio Berna? E’ colpa mia”

news

Italiano: “Siamo venuti a Torino senza allenarci. Infortunio Berna? E’ colpa mia”

Le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn
Redazione TuttoBolognaWeb

Italiano: “Siamo venuti a Torino senza allenarci. Infortunio Berna? E’ colpa mia”- immagine 1

Così Vincenzo Italiano a Dazn dopo la sconfitta per due a zero a Torino contro la Juventus:

"Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha avuto la possibilità di preparare bene la partita. Noi siamo scesi venerdì dall'aereo e siamo arrivati qui senza esserci mai allenati. Il gol dopo un minuto ha indirizzato la gara ed eravamo troppo distanti tra i reparti. Nel secondo tempo un pochino meglio. Per noi è stato difficile giocare giovedì e domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA