Così Vincenzo Italiano a Dazn dopo la sconfitta per due a zero a Torino contro la Juventus:
tuttobolognaweb news Italiano: “Siamo venuti a Torino senza allenarci. Infortunio Berna? E’ colpa mia”
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Italiano: “Siamo venuti a Torino senza allenarci. Infortunio Berna? E’ colpa mia”
Le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn
"Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha avuto la possibilità di preparare bene la partita. Noi siamo scesi venerdì dall'aereo e siamo arrivati qui senza esserci mai allenati. Il gol dopo un minuto ha indirizzato la gara ed eravamo troppo distanti tra i reparti. Nel secondo tempo un pochino meglio. Per noi è stato difficile giocare giovedì e domenica.
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