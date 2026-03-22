Italiano: “Molto soddisfatto per settanta minuti. Orsolini? Tutto lo stadio gli ha dato fiducia”

"Per settanta minuti abbiamo fatto molto bene - le sue parole - Arrivavamo dalle fatiche di coppa ed ero molto contento di quello che stavo vedendo. Detto questo bisogna rimanere in partita fino alla fine e fosse abbiamo subito alcune situazioni come i rigore sbagliato. Volevamo passare questa sosta con in risultato positivi, ma i ragazzi mi sono piaciuti perché non era facile preparare la gara. Li avevamo mess in difficoltà. Il rigore di Orsolini? I compagni e tutto lo stadio gli hanno dato fiducia ma in questa fase non gli gira bene".