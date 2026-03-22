Italiano: “Fino allo zero a uno era stata un’ottima partita. Orsolini?..”

“Non siamo riusciti a dare continuità a quanto fatto in settimana, fino allo 0-1 avevamo giocato un’ottima partita creando tante situazioni, ma siamo andati sotto al primo errore. Non è facile sotto l’aspetto mentale riproporsi bene dopo tre giorni, ma la Lazio è stata probabilmente più brava di noi a crederci. 70 minuti bene, e gli ultimi 20 in cui non siamo più stati dentro la gara per provare a riprenderla”