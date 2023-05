De Marchi: “Van Hooijdonk sta facendo grandi cose. Il Bologna rifletterà in estate”

Marco De Marchi , intermediario che ha curato l'arrivo in Italia di Sydney van Hooijdonk , ha rilasciato delle dichiarazioni a TuttoMercatoWeb. Il classe 2000 olandese sta vivendo una grande stagione in Eredivisie, dove con la maglia dell' Heerenveen è l'attuale capocannoniere del campionato.

"Lo presentai al Bologna, Di Vaio e Bigon lo presero con l'idea di un progetto futuro - le sue parole - Nei primi sei mesi si è fatto le ossa, poi tutti insieme abbiamo scelto Heerenveen nel gennaio dell'anno scorso. Ha fatto 7 gol in 14 partite e poi è tornato in estate. Il Bologna ci ha detto che aveva altre idee e priorità, perciò abbiamo rimandato Sydney a Heerenveen".

Sulla stagione in corso De Marchi dice: "Ora è a 16 gol con un solo rigore calciato: sta ottenendo gli straordinari risultati che ci aspettavamo. Lo scorso anno, se avesse avuto continuità nelle partite e nei gol, si sarebbero aperte porte per un mercato di livello. Sydney ha ancora due anni di contratto con il Bologna. Il club deciderà se continuare insieme oppure cederlo. Al momento l'obiettivo sono gli Europei Under 21".