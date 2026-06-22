Come avevamo annunciato ieri, Kwesi Sorotu Badori è ufficialmente un giocatore del Bologna. Il club rossoblù lo ha acquistato definitivamente dal Berekum Chelsea, squadra ghanese da cui Badori era arrivato appena quattro mesi fa.

Le sue prestazioni da mediano centrale in Under 18 hanno convinto tutti e il Bologna, che è arrivato fino alla finale del campionato persa ai rigori contro l'Inter, ha deciso di prelevarlo a titolo definitivo. Per Badori ora si prospetta una promozione in pianta stabile nella formazione Primavera per continuare la sua scalata verso la prima squadra. Toccherà ora al ragazzo giocarsi le proprie carte nell'Under 20 per sperare poi in una chiamata tra i grandi, di certo le sue prestazioni hanno convinto anche Sartori e Di Vaio che lo stanno guardando con grande attenzione.