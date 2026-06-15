Una estate di riflessione per il Bologna e per Domenico Tedesco su Oussama El Azzouzi. Il centrocampista marocchino sarà valutato in ritiro.
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Il futuro di El Azzouzi passa dal ritiro di Valles
Il futuro di El Azzouzi passa da Valles
Reduce da due stagioni difficili con poco minutaggio e diversi problemi fisici, El Azzouzi è rientrato a Bologna e già nelle scorse settimane si è messo al lavoro per ritrovare la migliore condizione fisica, segno della volontà di giocarsi le sue carte. Ora è in vacanza, ma secondo Stadio il mediano sarà convocato per il raduno del 7 luglio e probabilmente anche per il ritiro in quota a Valles. Sarà l'occasione per dimostrare di essere completamente ristabilito e per il Bologna ci sarà la possibilità di valutarlo e capire se continuare assieme o se cederlo un'altra volta. L'ultima parola, probabilmente, spetterà al tecnico Domenico Tedesco.
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