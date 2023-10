Da Soddimo a Mattiello: il Frosinone nel destino. L’evoluzione del Bologna di Saputo per avvicinare l’Europa

Corsi e ricorsi storici. Nel calcio ce ne sono sempre. Il Frosinone spesso ha rappresentato uno spartiacque nella stagione del Bologna e in parte sarà così anche domenica, quando i ciociari saranno al Dall’Ara. Una vittoria rossoblù darebbe ulteriore slancio al buon avvio di campionato, fornendo anche tre punti utili ad issarsi nelle zone europee della classifica. Non è scontato, né tanto meno banale considerando che la squadra di Di Francesco è partita come meglio non potrebbe con dodici punti in classifica e il Bologna è ancora relegato alla parte destra della classifica. Ma in passato i rossoblù sono usciti malconci da questo tipo di sfide dirimenti, provocando una reazione a catena di decisioni che poi hanno cambiato i destini del tempo.