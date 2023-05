Il Bologna resta in corsa e Motta guarda al futuro: vicina la sua permanenza

D'altronde, Thiago ha contratto fino al 2024 e per uscire di scena il Bologna dovrebbe liberarlo, dietro pagamento di una buonuscita, motivo per cui non è mai stato scontato l'approdo in una big. Senza considerare che Motta è al secondo anno vero in Serie A da allenatore, prima di La Spezia ci fu l'esperienza al Genoa dove venne esonerato e giovanili Psg, e un po' di gavetta servirà ancora prima del grande salto. E così, forse per la prima volta, Thiago si è sbilanciato in conferenza stampa al Mapei Stadium, parlando sì di un Bologna che ha dato tutto ma ancora non a livello sufficiente per vincere partite in più e scappare da questo groppone che si gioca l'ottavo posto. Servirà migliorare la rosa con interventi mirati sul mercato e Motta ha già le idee chiare: "Sono contento dei ragazzi, hanno dato tutto e hanno fatto una partita fantastica. Potevamo vincere di più nelle ultime cinque ma ci è mancato qualcosa. La società sa dove si può migliorare, abbiamo tempo per ragionarci ma siamo consapevoli di cosa ci serve". Sembra dunque la prima ammissione diretta delle sua permanenza, quasi a chiudere i rumors riemersi proprio ieri, dopo qualche settimana di quiete, sia da Milano che da Roma, dove Inzaghi e Mourinho potrebbero non rimanere sulle rispettive panchine. In questa lotta all'ottavo posto, volatone finale di quattro partite, è già iniziato il futuro.