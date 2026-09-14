Nel giorno di Bologna-Torino, CBC, Futuro Rossoblù e Associazione Percorso della Memoria della Memoria Rossoblù hanno organizzato la festa della maglia e dell’orgoglio.

Sarà una giornata ricca di appuntamenti. Si parte ovviamente alle 15 con la sfida al Dall’Ara contro il Toro, poi ci si sposta in Piazza Lucio Dalla per festeggiare dalle 18 alle 20 con lo ‘Speciale Aperitivo Rossoblù assieme alle Cooperative Pescatori della Riviera. Per gli abbonati Happy Hour con due per uno sulle birre. Ci sarà anche un momento dedicato ai libri con Gianluca Morozzi, Piero Cavallotti e la moderazione di Andrea Persico e Mattia Grandi. Infine, concerto live di Cisco.