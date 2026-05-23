Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Helland: “A Bologna sto bene, l’anno prossimo potremo fare…”

news

Helland: “A Bologna sto bene, l’anno prossimo potremo fare…”

Helland: “A Bologna sto bene, l’anno prossimo potremo fare…” - immagine 1
Le parole di Eivind Helland a fine gara
Redazione TuttoBolognaWeb

Così Eivind Helland al termine della gara pareggiata dal Bologna per tre a tre contro l'Inter:

“Sono arrivato a gennaio e sono contento di come ho approcciato la Serie A e di come sono cresciuto in questi mesi, soprattutto nell’ultimo periodo in cui ho trovato più spazio in campo. A Bologna sto bene e sono convinto che l’anno prossimo potremo fare una grande stagione. Ho un buon rapporto con Italiano, per me è un grande allenatore, da lui imparo quotidianamente. Il Mondiale? Ci sarà tempo per cercare di essere convocato e viverlo dal campo, quest’estate farò il tifo per la Norvegia”.

Leggi anche
Italiano: “Sono emozionato e felice. Ora non avremo le coppe..”
Italiano: “Stagione chiusa molto bene. Futuro? Ci sarà da programmare…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA