Così Eivind Helland al termine della gara pareggiata dal Bologna per tre a tre contro l'Inter:
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tuttobolognaweb news Helland: “A Bologna sto bene, l’anno prossimo potremo fare…”
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Helland: “A Bologna sto bene, l’anno prossimo potremo fare…”
Le parole di Eivind Helland a fine gara
“Sono arrivato a gennaio e sono contento di come ho approcciato la Serie A e di come sono cresciuto in questi mesi, soprattutto nell’ultimo periodo in cui ho trovato più spazio in campo. A Bologna sto bene e sono convinto che l’anno prossimo potremo fare una grande stagione. Ho un buon rapporto con Italiano, per me è un grande allenatore, da lui imparo quotidianamente. Il Mondiale? Ci sarà tempo per cercare di essere convocato e viverlo dal campo, quest’estate farò il tifo per la Norvegia”.
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