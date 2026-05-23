Helland: “A Bologna sto bene, l’anno prossimo potremo fare…”

“Sono arrivato a gennaio e sono contento di come ho approcciato la Serie A e di come sono cresciuto in questi mesi, soprattutto nell’ultimo periodo in cui ho trovato più spazio in campo. A Bologna sto bene e sono convinto che l’anno prossimo potremo fare una grande stagione. Ho un buon rapporto con Italiano, per me è un grande allenatore, da lui imparo quotidianamente. Il Mondiale? Ci sarà tempo per cercare di essere convocato e viverlo dal campo, quest’estate farò il tifo per la Norvegia”.