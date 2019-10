Verso Bologna-Sampdoria, ancora in dubbio Dijks

Contro la Sampdoria probabilmente il Bologna dovrà nuovamente rinunciare a Dijks, ancora alla prese con il dolore al piede destro. Fondamentalmente l’olandese potrebbe anche scendere in campo con la Sampdoria, ma lo staff non sembrerebbe intenzionato a rischiarlo. Rientrerà per la partita con il Cagliari. Mentre sarà difficile rivedere in campo Destro e Tomiyasu prima della prossima sosta, si conserva la speranza in di recuperare Gary Medel per l’incontro con l’Inter, nella peggiore delle ipotesi il cileno sarà in campo con il Sassuolo l’8 novembre.

In questi giorni va dunque delineandosi la formazione che domenica affronterà la Sampdoria di Ranieri: Skorupski in porta, linea difensiva formata da Mbaye, Danilo, Bani e Krejci, mentre a centrocampo risiedono i dubbi maggiori: Poli, Svanberg e Dzemaili si contendono infatti i posti in mediana. Soriano giocherà regolarmente dietro l’unica punta Santander, Orsolini occuperà il suo ruolo a destra, mentre Palacio sarà dirottato a sinistra quindi per Sansone si prospetta una giornata di riposo.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.