Gds – Spal: sospesi gli abbonamenti

Si susseguono le brutte notizie in casa Spal: dopo il sequestro da parte della Guardia di Finanza della gradinata e della Curva Est a causa di norme sismiche non rispettate, la società comunica di aver sospeso la sottoscrizione degli abbonamenti. C’è il rischio che la società di Ferrara nelle prime giornate di campionato debba giocare lontana dallo stadio Paolo Mazza, attualmente Bologna e Cesena sono le ipotesi più accreditate per un eventuale trasloco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.