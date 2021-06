Gazzetta – Vignato nel mirino del Napoli, il Bologna resiste: per Sinisa è incedibile

I partenopei si muovono per il talento rossoblù: interessa a Spalletti, offerti 5 milioni

Sarebbe arrivata la telefonata del Napoli, il talento interessa a Spalletti: la società partenopea ha offerto 5 milioni, il Bologna ha declinato l'offerta. In una stagione da comprimario, Vignato ha già catturato l'occhio di una big ma Sinisa Mihajlovic ha intenzione di vederlo crescere ancora in rossoblù, dopo una stagione che lo ha visto emergere ed affermarsi. Umile e duttile, l'ex Chievo ha trovato ben presto la sua dimensione a Bologna, adattandosi al modulo e alle scelte di Mihajlovic, che lo ha spesso utilizzato come arma in più da subentrante. Esterno di destra o di sinistra, trequartista o interno, i rossoblù sono convinti che Vignato abbia ancora enormi margini di miglioramento. Il Napoli intanto ci ha provato: chissà se ci riproverà ancora.