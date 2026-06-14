Gazzetta – Stretta Bologna sul rinnovo di Orsolini: risposta in dieci giorni

Sono passati nove mesi da quando il Bologna ha sottoposto il proprio rinnovo di contratto a Riccardo Orsolini , ma ancora non è arrivata una risposta.

Il club, però, vuole sapere il futuro e chiede al giocatore di decidere in una decina di giorni, sottolinea oggi Gazzetta dello Sport. Non un vero e proprio ultimatum, i rapporti tra le parti sono ottime, ma semplicemente la richiesta di una risposta dato che per il Bologna Orso può diventare sul serio il Bulgarelli dei tempi moderni. La proposta fatta dalla società è la massima possibile dentro i suoi parametri, ovvero 2.5 milioni netti a stagione più bonus fino al 2029 con opzione fino al 2030. Sul mercato, invece, il Besiktas è una chance nata con l'arrivo di Italiano in Turchia, poi c'è l'Arabia, una tentazione di un anno fa, ma l'estero è un magnete che fa traballare con la possibilità di fare le coppe.