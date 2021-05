Gazzetta – Skov Olsen: il danese volante sorpassa Orsolini. E il Bologna fa muro

Le pretendenti per l'ala crescono: adesso è lui che può agitare il mercato

La serata di Verona ha rimesso in luce Andreas Skov Olsen: l'esterno rossoblù ha servito l'assist per Palacio, ha calciato la punizione che poi è stata trasformata da De Silvestri su sponda di Soriano, e ha aiutato la squadra in fase difensiva.