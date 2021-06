Gazzetta – Skorupski al bivio

Il portiere è felice di restare in rossoblù: il club è pronto alla trattativa per prolungare il contratto, ma il polacco ha richieste dalla A e dalla Bundesliga

Motivo? Per il numero uno rossoblù sono arrivate offerte, prima dalla Serie A, poi dalla Bundesliga. Il Bologna vorrebbe proseguire con il portiere nato a Zabrze e lui in Emilia sta benissimo, ma toccherà a Lukasz decidere se rinnovare il suo contratto oppure cercare un altra destinazione. Il Bfc avrebbe individuato in Thomas Strakosha il possibile sostituto, ma al momento una partenza del vice di Szczesny in nazionale appare comunque complicata.