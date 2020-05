Gazzetta – Sisca: “Ecco l’alimentazione per gestire il tour de force”

Intervistato da Gazzetta dello Sport, il medico del Bologna, Giovanbattista Sisca, ha parlato del prossimo tour de force che i rossoblu dovranno affrontare. In particolare si è discusso di alimentazione, il club emiliano infatti non impone una dieta ai propri tesserati, ma detta alcune linee guida per aiutare a gestire meglio questa ripresa di campionato. Ecco le parole del medico del Bfc.

“Per cominciare, andando verso il caldo, con conseguente aumento della sudorazione e perciò della perdita di liquidi, l’aspetto più importante da curare e da non sottovalutare è una corretta idratazione. Se nella quotidianità delle stagioni meno calde il consumo medio di un atleta è intorno ai 2.5-3 litri di acqua al giorno, in estate dovrà passare sui 3.5-4. Parlo soprattutto di reidratazione mediante acqua naturale, va abolita quella gassata e anche i succhi e le spremute vanno consumate con moderazione. Inoltre, è bene bere molto lontano dai pasti e non durante”.