Gazzetta – Sinisa: “Salvi subito”. Battere la Fiorentina per il Bologna del futuro

Ieri il tecnico ha tenuto a lungo i rossoblù davanti al video. Vuole tre punti-salvezza per vendicare lo 0-4 del luglio 2020 e avviare il mercato

A maggior ragione dopo i cinque gol presi a Bergamo, Sinisa non vuole ripetere una figura del genere. Nemmeno i tifosi presero bene quella sconfitta, vista la rivalità tra le due squadre. Sarà la sfida tra due Masterclass: Rodrigo Palacio e Franck Ribery, entrambi in scadenza con le rispettive squadre. Sarà un duello anche fra presidenti, Joey Saputo e Rocco Commisso, estremamente diversi caratterialmente ma che hanno in comune l'ambizione europea, passando anche dalla costruzione del nuovo stadio. Domani il derby dell'Appennino sarà giocato per la salvezza, ma anche per vendicare quel famoso 4-0. Mihajlovic vuole arrivare già contro i viola alla fatidica quota 40, per poi poter testare i ragazzi per il futuro: da Antov a Juwara, passando per Vignato e Baldursson. Non solo, Sinisa potrà avviare anche qualche discorso sul mercato. Arnautovic, Lyanco e Theate, difensore dell'Ostende, i nomi più gettonati al momento, ma tutto dopo aver raggiunto la salvezza.