Gazzetta – Show Olsen: vale il doppio ma è incedibile

L'ala del Bologna super anche con la Danimarca: pagato 6,5 milioni, ora è incedibile

Vinto il dualismo con Orsolini in fascia, il danese ha vissuto un fine marzo straordinario. I dirigenti rossoblù ci avevano visto giusto quando due estati fa bussarono alla porta del Nordsjaelland e sborsarono 6,5 milioni per portarlo a Casteldebole. Ora il suo valore è raddoppiato, ma il giocatore è incedibile. Mihajlovic lo aveva designato come titolare a inizio stagione poi un brutto infortunio a una vertebra lo aveva bloccato: spazio a Orsolini, ma le sue prestazioni sono sempre state discontinue e Skov è riemerso. Ora ha completato il sorpasso sul compagno di reparto e dovrà riconfermarsi, anche se il ballottaggio in vista dell'Inter è vivo, visto che il danese, nonostante sia "on fire", ha giocato 3 gare in 6 giorni.