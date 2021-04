Gazzetta – Saputo vota Sinisa: “Avanti insieme, il Bologna crescerà”

Il proprietario a Casteldebole incontra il tecnico. E al sindaco: "Nuovo Dall'Ara? Non vedo l'ora"

Dopo l'incontro di ieri, Joey Saputo e Sinisa Mihajlovic si sono trovati d'accordo sul proseguire insieme per migliorare e non solo in virtù del contratto di altri due anni del tecnico serbo.

Un colloquio in cui erano presenti anche Fenucci, Di Vaio, Bigon e Sabatini. Sinisa vorrebbe mantenere una buona ossatura della squadra attuale e inserire due-tre tasselli che possano far fare il salto di qualità definitivo, in primis un centravanti. Per arrivarci, saranno necessari un paio di sacrifici che poi finanzieranno il mercato. 'Di solito non parliamo di mercato a stagione in corso - le parole di Saputo a Bfc Tv - Vedremo dove ci porterà la sessione estiva ma l'intento, come sempre, è migliorare la squadra nonostante le difficoltà relative al Covid".