Gazzetta – Saputo-Mihajlovic: primi contatti, poi il tema Dall’Ara

A Casteldebole, agenda fitta per il patron italo-canadese

Non ci sono stati accenni al futuro considerato che domani sera si gioca e per l'obiettivo salvezza manca ancora la matematica. Quando sarà, Sinisa ribadirà la sua idea: cioè che manca poco a questa squadra per fare il salto di qualità. Il patron rossoblù, dopo l'allenamento, ha parlato un paio d'ore con l'ad Fenucci prima che cominciasse la riunione, da remoto, per la questione Superlega. Tra i temi trattati dall'ad e dal presidente, quello del restyling del Dall'Ara e lo stadio temporaneo. Intanto domani, Saputo sarà in tribuna per vedere Bologna-Torino.