Gazzetta – Riscattato Soumaoro, ora c’è il nodo Medel

L'ex Lille è stato acquistato per circa 2 milioni, ora caccia al suo partner per la prossima stagione, in attesa di capire il futuro di Medel e Antov

Redazione TuttoBolognaWeb

Era sicuro, ma il Bologna ha versato al Lille i 2 milioni di euro necessari per riscattare Adama Soumaoro.

Il francese è diventato dunque un giocatore rossoblù a titolo definitivo, dopo essere sbarcato a gennaio e aver praticamente sempre giocato, tranne la prima gara dopo il suo arrivo contro il Verona e il primo tempo contro la Juventus. I rossoblù ora dovranno cercare il suo partner per la prossima stagione. In pole rimane sempre Lyanco, ma resta viva anche la pista Benatia, visto che il marocchino è svincolato e l'operazione appare più fattibile. Se Medel dovesse partire poi, ecco che il Bfc potrebbe andare sia sul brasiliano che sull'ex Bayern Monaco. Le alternative al momento sono le solite: da Bonifazi a Rugani fino a Nkoulou. Capitolo Antov: il club emiliano sta provando ad abbassare la richiesta di 3 milioni del CSKA Sofia, non dovesse riuscirci sarà addio con il centrale bulgaro.

Fonte-Gazzetta