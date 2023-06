Gazzetta – Moro e Kabic, operazioni in dirittura d’arrivo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, le due operazioni più calde e concrete sono quelle che riguardano Nikola Moro e Uros Kabic. Il centrocampista croato, in prestito dalla Dinamo Mosca, ha convinto dirigenza e allenatore con le sue prestazioni: in questa stagione ha giocato 26 partite, impreziosite da un gol e cinque assist. La Uefa ha deciso le politiche nei confronti delle squadre russe e i moscoviti accetterebbero il rinnovo del prestito. C'è già un accordo di massima tra i due club: 3,5 milioni di euro per il riscatto del cartellino.