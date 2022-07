Gazzetta – Mihajlovic spinge il Bologna, Saputo alza l’asticella

Mihajlovic continua a lavorare a Casteldebole, lo fa con la squadra e lo staff, chiedendo 'una grande stagione', lo fa con la dirigenza per imbastire in sintonia una strategia di mercato. Sinisa ha datto il suo benestare all'operazione Ilicic e anche per Strand Larsen, ma per il norvegese mancano ancora due milioni di differenza. In fascia piacciono Cambiaso e Doig, con il primo che potrebbe essere prestato dalla Juventus. Intanto Saputo in una intervista a Omninews alza l'asticella: "In futuro sogno l'Europa", le parole del presidente.