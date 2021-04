I discorsi per la riqualifica del Dall'Ara procedono, così come quelli dello stadio temporaneo in zona Caab. Joey Saputo vorrebbe esserci per vedere le battute finali della vicenda, depositando insieme all'ad Fenucci il progetto di restyling in comune, che se tutto dovesse andare per il verso giusto inizierà subito dopo il campionato 2021-22.