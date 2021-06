Gazzetta – Arnautovic ok in Olanda, per Antov prestito bis

Squadra a Casteldebole per i test, poi altra settimana di stop e ritiro

I rossoblù faranno alcuni test anti Covid e atletici a Casteldebole, per poi ripartire per le vacanze e ripresentarsi il 10 luglio. Intanto, prosegue il corteggiamento per Arnautovic. Nell'incontro andato in scena ad Amsterdam tra l'austriaco e la dirigenza bolognese è stata ribadita la volontà del giocatore di trasferirsi in Emilia. Ora si attende che l'ex Inter si svincoli dallo Shanghai SIPG. Restano in piedi anche le trattative che portano a Lyanco e Benatia per la difesa. Nel frattempo, è riemersa la voce di un interessamento per Arthur Theate, 21enne dell'Ostendee, mentre per Antov, vista la cifra di 3 milioni reputata troppo elevata dal Bfc, è stata intavolata una nuova trattativa sulla base del rinnovo del prestito.