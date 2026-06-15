Gazzetta – Koopmeiners o Delorge per il dopo Freuler

Il mediano svizzero sta disputando il mondiale e ha il contratto in scadenza al 30 giugno, i rumors lo danno più altrove che al Bologna, così il club deve ragionare sul profilo adatto per sostituirlo. Il primo della lista resta Peer Koopmeiners dell'Az Alkmaar, fratello di Teun, ma nelle ultime ore starebbe salendo forte la candidatura di Mathias Delorge, giovane centrocampista del Gent di 21 anni reduce da 16 partite disputate nell'ultimo campionato. Delorge ha contratto con il club belga fino al 2028.