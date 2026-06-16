Gazzetta – Joao Mario può tornare

Lo svedese rientrerà dal prestito dalla Juventus e il suo futuro è tutto da discutere, anche se appare difficile che possa rimanere, mentre per quanto riguarda il portoghese, il Bologna può ritentare l'approccio con la Juve del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali. La duttilità del portoghese era piaciuta molto a Vincenzo Italiano e lo stesso potrebbe accadere con il nuovo allenatore Domenico Tedesco. La decisione è in mano a Luciano Spalletti, che non sembra gradire del tutto le caratteristiche di Joao Mario. L'opzione per il club rossoblù può essere quella del rinnovo del prestito.