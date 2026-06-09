Vincenzo Italiano è da pochi giorni il nuovo allenatore del Besiktas e già emergono i primi rumors di mercato inerenti un paio di giocatori del Bologna.
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Gazzetta – Italiano avrebbe pensato a Orso e Cambiaghi per il Besiktas
Italiano cerca Orsolini per il Besiktas?
Nella recente intervista a Gazzetta, il direttore tecnico dei rossoblù Giovanni Sartori aveva lanciato un sibillino 'Magari Italiano vorrà Orsolini al Besiktas...', in relazione a una domanda sul futuro del numero sette, che ha contratto in scadenza nel 2027 e ha sul piatto la proposta di rinnovo del Bologna. Italiano avrebbe pensato a lui e a Cambiaghi per la sua nuova avventura turca, ma il club rossoblù ha fatto uno sforzo importante sul rinnovo proponendo 2.5 milioni di euro più bonus per arrivare a 3. L'obiettivo, come detto da Sartori, è farne il Bulgarelli degli anni duemila.
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