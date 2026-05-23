Vincenzo Italiano torna nel radar del Napoli, scrive oggi Gazzetta dello Sport. La stima di De Laurentiis è immutata dai tempi di La Spezia e già in passato più volte aveva pensato di affidargli la panchina dei partenopei.
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Gazzetta – Il Napoli fa sul serio per Italiano
Napoli forte su Italiano: De Laurentiis lo stima
Ora il patron del Napoli ci sta pensando seriamente, ma il Bologna vuole tenerlo, forte di un contratto fino al 2027. Attenzione, scrive Gazzetta, di fronte a una offerta importante del Napoli, il club rossoblù sa che diventerà difficile trattenerlo, dato che Italiano è ambizioso di natura e il Napoli per lui sarebbe uno step di crescita. La virata decisa su Italiano è maturata dopo i tentennamenti di Sarri, diretto a Bergamo, e le difficoltà a raggiungere Max Allegri, che potrebbe restare al Milan. Per De Laurentiis, Italiano sarebbe oggi una guida forte per il suo Napoli.
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