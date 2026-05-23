Gazzetta – Il Napoli fa sul serio per Italiano

Vincenzo Italiano torna nel radar del Napoli , scrive oggi Gazzetta dello Sport. La stima di De Laurentiis è immutata dai tempi di La Spezia e già in passato più volte aveva pensato di affidargli la panchina dei partenopei.

Ora il patron del Napoli ci sta pensando seriamente, ma il Bologna vuole tenerlo, forte di un contratto fino al 2027. Attenzione, scrive Gazzetta, di fronte a una offerta importante del Napoli, il club rossoblù sa che diventerà difficile trattenerlo, dato che Italiano è ambizioso di natura e il Napoli per lui sarebbe uno step di crescita. La virata decisa su Italiano è maturata dopo i tentennamenti di Sarri, diretto a Bergamo, e le difficoltà a raggiungere Max Allegri, che potrebbe restare al Milan. Per De Laurentiis, Italiano sarebbe oggi una guida forte per il suo Napoli.