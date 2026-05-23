Bologna, è striscia positiva con l’Inter. Nerazzurri con 9 risultati…

Sono 91 i precedenti in Emilia fra le due squadre: bilancio di 36 vittorie rossoblù (ultima 1-0, Serie A 2024/25), 16 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2017/18) e 39 successi nerazzurri (ultimo 0-1, Serie A 2023/24). Inter reduce da 2 vittorie nelle ultime 8 sfide contro il Bologna tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: completano il bilancio 4 pareggi (di cui 2 tramutati in sconfitte dopo i regolamentari: una d.t.s. nella Coppa Italia 2023/24 e l’altra d.c.r. nella Supercoppa Italiana 2025/26) e 2 sconfitte.