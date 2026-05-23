Bologna-Inter, le probabili formazioni

L'Inter con tante riserve, il Bologna per riascoltare Poetica al Dall'Ara. Vincenzo Italiano con i titolari, a eccezione di Orsolini infortunato, con Berna, Castro e Rowe davanti, mentre in mezzo Freuler a fare da diga, forse l'ultima in maglia rossoblù, Pobega e Ferguson ai lati, mentre in difesa Miranda e Mario terzini, Helland e Lucumi, anche lui al passo di addio, centrali. Nell'Inter fuori in tanti, Thuram, Dumfries, Calhanoglu e Akanji, dentro Henrique e Dimarco a tutta fascia con Lautaro ed Esposito in attacco.