Gazzetta – Borussia Dortmund su Orsolini

Nonostante una seconda parte di campionato al di sotto delle sue possibilità, Riccardo Orsolini continua a fare gola a numerosi club italiani e non. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea come l’esterno offensivo sia finito ora nel mirino del Borussia Dortmund.

Al momento Orsolini non sembra particolarmente interessato alla trattativa: l’ex Atalanta vuole la Nazionale e Euro 2021 con Mancini, ed è convinto che Bologna possa essere il trampolino di lancio migliore per lui. Si viaggia quindi verso una sua permanenza sotto le Due Torri, ma nel calcio mai dire mai: il Borussia Dortmund è una squadra che gioca regolarmente le coppe europee, e questo potrebbe indurre Orsolini a fare dei ragionamenti che fin qui ha escluso a priori. Il pericolo di una sua cessione, comunque, al momento è molto lontano, a differenza dei corteggiamenti nei suoi confronti che sono sempre più insistenti.