Gazzetta – Il Bologna valuta rinnovi e addii

L'edizione odierna di Gazzetta parla anche delle situazioni contrattuali di alcuni giocatori che si avviano a scadenza. In scadenza c'è il capitano, ma problemi non dovrebbero essercene perché Soriano ha deciso che Bologna sarà la sua città anche in futuro. Diverso il discorso dell'amico Nicola Sansone, che va in scadenza nel 2023 e potrebbe cambiare aria nonostante a Bologna si trovi benissimo. Poi Nico Dominguez, in scadenza nel 2024, il suo talento e la sua importanza non sono in discussione, ma bisognerà capire quali e quante richieste arriveranno dopo il Mondiale. Infine, Orso e Vignato. Il numero sette gode della fiducia del club, lo considerano un asset da rivalutate, mentre Vignato potrebbe essere titolare domani perché Orso non è al meglio.