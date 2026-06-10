Gazzetta – Il Bologna del futuro prende vita: Orsolini resta, idea Diogo Leite per la difesa

La Gazzetta dello Sport apre con tutti gli aggiornamenti usciti dalla prima giornata a Bologna di Tedesco. Club e allenatore oggi saliranno a Valles e nella giornata di domani la presentazione e firma

Nella giornata di ieri l'allenatore ha pianificato le mosse di mercato con la dirigenza: la priorità assoluta è bloccare la cessione di Riccardo Orsolini, allontanando le voci che lo vogliono al Besiktas, e blindarlo con un rinnovo di contratto. Lo staff sarà composto da 10 collaboratori, mentre sul fronte degli acquisti, Tedesco ha richiesto cinque innesti specifici alla società: un terzino sinistro, due centrocampisti, un attaccante e un difensore centrale. Per quest'ultimo ruolo torna in forte rialzo il nome del portoghese Diogo Leite, che potrebbe liberarsi a parametro zero dall'Union Berlino. Tra gli altri obiettivi restano vivi i nomi di Orel Mangala e Peer Koopmeiners (per il centrocampo), Robinio Vaz (per l'attacco) e Fedde Leysen (in difesa).