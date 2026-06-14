Due sostituzioni importanti e quasi certe. Il Bologna dovrà fare a meno nella prossima stagione di Jhon Lucumi, l'uomo plusvalenza, e Remo Freuler, che ha il contratto in scadenza tra due settimane.
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Gazzetta – I nomi per il post Lucumi e Freuler
Il punto di Gazzetta sugli obiettivi in difesa e a centrocampo
La Gazzetta dello Sport passa in rassegna tutti i nomi di mercato per i due ruoli. In difesa continuano a piacere Fedde Leysen, Natali, figlio di Cesare, Pirola e Bonini. Mentre a centrocampo si spazia dal più esperto Peer Koopmeiners, l'obiettivo numero uno, per passare dai più giovani Cauan Barros del Vasco da Gama, Soufyane El Faouzi dello Schalke, Mathias Delorge del Gent e Gustavo Puerta del Racing Santander.
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