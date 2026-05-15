Gazzetta – Entro cinque giorni l’incontro con Italiano

Il presidente Joey Saputo, infatti, è di rientro in Italia nella giornata di domani e domenica dovrebbe essere a Bergamo per assistere alla partita contro l'Atalanta, così da lunedì può essere messo in agenda il summit con Italiano, che ha contratto fino al 2027 e vuole tornare in Europa. Sarà un incontro importante e dirimente per capire se il Bologna andrà avanti con Vincenzo e con quali piani per il mercato estivo. Come l'anno scorso, l'incontro dovrebbe tenersi a cena. Entro 5-6 giorni si saprà tutto.