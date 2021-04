Gazzetta – Dominguez cerca il posto fisso

L'argentino potrebbe tornare titolare con lo Spezia

Nico Dominguez, uno dei pezzi pregiati del mercato 2020, ha vissuto una stagione di alti e bassi dalla panchina con 26 presenze totali, ma solo 14 da titolare. Il Bologna punta forte sull'argentino ex Velez, un investimento totale da quasi 10 milioni, ma ancora manca la continuità necessaria essendo stato alternato con Svanberg al fianco di Schouten. Tra l'altro indossa una maglia importante, la otto che fu di Bulgarelli, e proprio all'andata con lo Spezia siglò il gol che diede il via alla rimonta. Dominguez di gol ne vorrebbe segnare altri, così come vorrebbe giocare di più e chissà che contro i liguri non possa di nuovo toccare a lui.