I giornali oggi si concentrano sulle difficoltà casalinghe del Bologna, che non vince in casa da oltre tre mesi. Sono 105 giorni di digiuno dalla vittoria in Serie A contro il Napoli firmata a novembre 2025.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Gazzetta – Dall’Ara tabù da 105 giorni
news
Gazzetta – Dall’Ara tabù da 105 giorni
Sfatare il tabù Dall'Ara: il punto di Gazzetta
Da lì in avanti, solo altri due successi, però in coppa. Il primo col Salisburgo in Europa e il secondo in Coppa Italia contro il Parma, maturata il 4 dicembre. Da allora è digiuno e il Bologna è diventata squadra da asporto, vincendo a Bucarest, Backa Topola e Bergen in Europa, a Udine, Verona e Torino in campionato, ma ora Vincenzo Italiano vuole chiudere questo digiuno e questa ossessione 'dobbiamo preservare questo affetto dei tifosi' ha detto di recente il mister, che dopo la vittoria di Bergen ha parlato chiaro, con una battuta 'dobbiamo espugnare il Dall'Ara'. Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione, spazio di nuovo dal primo minuto a Orsolini e Rowe sulle fasce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA