Gazzetta – Dall’Ara tabù da 105 giorni

Da lì in avanti, solo altri due successi, però in coppa. Il primo col Salisburgo in Europa e il secondo in Coppa Italia contro il Parma, maturata il 4 dicembre. Da allora è digiuno e il Bologna è diventata squadra da asporto, vincendo a Bucarest, Backa Topola e Bergen in Europa, a Udine, Verona e Torino in campionato, ma ora Vincenzo Italiano vuole chiudere questo digiuno e questa ossessione 'dobbiamo preservare questo affetto dei tifosi' ha detto di recente il mister, che dopo la vittoria di Bergen ha parlato chiaro, con una battuta 'dobbiamo espugnare il Dall'Ara'. Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione, spazio di nuovo dal primo minuto a Orsolini e Rowe sulle fasce.