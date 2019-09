Gazzetta – Come arriva il Brescia all’impegno con il Bologna

Il Brescia oggi torna ad allenarsi in vista dell’impegno di domenica contro il Bologna, per la partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Per le rondinelle si tratta del debutto stagionale in casa, ma a smorzare l’entusiasmo ci pensa la lista degli indisponibili. Il reparto con più assenze è la difesa, al momento l’unico certamente disponibile è Daniele Gastaldello. E’ in dubbio Cistana, operato al pollice della mano sinistra, così come Magnani che a oggi non ha disputato nemmeno un minuto. Chancellor giovedì rientrerà dall’impegno con il suo Venezuela e Corini spera che non ci siano complicazioni data l’emergenza.

A centrocampo mancheranno invece sia Viviani che Ndoj, mentre Tonali e Joronen, avversari in Finlandia–Italia nonostante non siano scesi in campo, rientrano oggi. Assenza importanti anche in attacco, Balotelli sta ancora scontando la squalifica, mentre non ci sarà Torregrossa, probabilmente Corini si affiderà al tandem Matri–Donnarumma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.