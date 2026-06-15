Gazzetta – Ci risiamo, Bologna di nuovo su Lucca

Il Bologna avrebbe fatto un nuovo sondaggio per Lorenzo Lucca, scrive la Gazzetta dello Sport: il centravanti farà rientro al Napoli dopo il deludente prestito al Nottingham Forest e su di lui deciderà Max Allegri, il neo allenatore dei partenopei, ma la pista è tornata in auge, soprattutto se il Valencia farà sul serio per Thijs Dallinga, che dopo due anni sembra in uscita. Su Lucca, però, si muovono anche Genoa e Lazio. Dopo quattro anni, tre accostamenti, visite mediche quasi effettuate, proprio nel 2022, questa potrebbe essere davvero l'estate di Lucca al Bologna. Si ragiona a un prestito con diritto di riscatto, mentre per Dallinga il club potrebbe chiedere circa 10 milioni di euro.