Gazzetta – C’è distanza per Lyanco: il Bologna deve alzare la posta

L'affare non è ancora chiuso: il Toro chiede 12 milioni, il Bologna rimane fermo a 6

Nel contatto che il Bologna ha avuto con il ds granata Vagnati è stata intavolata una proposta di massima che vivrà però di oscillazioni: l'idea rossoblù è quella di un prestito di 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 5. Offerta che non convince il Torino, che valuta Lyanco soprattutto in prospettiva: perchè se da un lato è vero che il brasiliano arriva da una stagione difficile, dall'altro Cairo crede molto nel giocatore, pagato 9 milioni di euro. Dopo gli ottimi 4 mesi in rossoblù, il presidente granata aveva fissato addirittura il prezzo a 20 milioni, ora ne chiede invece 12. Sinisa è convinto che Lyanco sia l'acquisto giusto, il centrale in grado di diventare il leader difensivo della squadra. La sensazione è che si potrà chiudere a giorni. Le alternative sono invece rappresentate da Bonifazi e Rugani, con lo svincolato Nkoulou sullo sfondo (non convince appieno).